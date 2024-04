Gondomar abre o prazo para “Gondoverán”

O Concello de Gondomar abrirá o próximo 22 de abril e ata o 30 de abril o prazo de solicitudes para inscribirse no seu campamento de verán “Gondoverán”, que se celebrará durante o mes de xullo.

“Gondoverán” é un campamento de lecer e tempo libre no que teñen preferencia as fillas e fillos de familias traballadoras, co obxectivo de favorecer a conciliación da vida familiar e laboral, ao tempo que se potencia a socialización das nenas e nenos en periodo non lectivo.