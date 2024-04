David Regueiro chega hoxe ao “Primavera de Jazz”

O Concello de Nigrán continúa hoxe o seu segundo ciclo ‘Primavera de Jazz’ co guitarrista David Regueiro ás 20:00 horas no Auditorio Municipal (entrada de balde ata completar aforo).

Esta edición, que consta de tres concertos e conta coa colaboración da Deputación de Pontevedra a través da liña 2 do plan ‘Máis Provincia’, foi inaugurada polo prestixioso pianista Abe Rábade en marzo e finaliza o sábado 1 de xuño co saxofonista Diego Alonso.

Todos estes concertos gratuítos nacen co obxectivo de atraer a Nigrán aos mellores músicos de jazz galegos fora da tempada estival, cando o Concello ofrece o Nigranjazz.

David Regueiro (como guitarrista solista) estará nesta ocasión en formato de trío acompañado de Thomas Kretzaschmar, violinista internacional de primeiro nivel que ten tocado cos mellores guitarristas do mundo (Stochelo Rosenberg, Bireli Lagrène, Angelo…) Gonçalo Mendonça á guitarra rítmica e Juyma Estévez ao contrabaixo.

Con máis de 15 discos editados, con centos de actuacións por diferentes países e co aplauso unánime de prensa e público, David Regueiro consolidouse coma un dos guitarristas de gypsy jazz máis prominentes do Estado.

David Regueiro Trio presentou en 2020 “Areal”, un álbum conformado por nove composicións propias ubicado no jazz manouche, a corrente estética creada por Django Reinhardt, sen deixar de lado outras das súas influencias: o swing americano e o be-bop. O trío aporta unha visión rigorosa e respectuosa coa tradición ao tempo que fresca e innovadora. No 2023 presenta “Perfect Match”, o seu novo disco integrado por composicións e arranxos orixinais, co seu trío e con Alexandre Cavalieri, o violinista de referencia neste estilo a nivel internacional. Este traballo mostra a madurez compositiva de Regueiro, desenvolvendo una voz propia e marcadamente orixinal dentro do jazz manouche. “Perfect Match” valeulle ser o gañador do Premio Martin Códax da Música 2023 na ‘Categoría Jazz e Músicas Improvisadas’.

Diego Alonso

O saxofonista Diego Alonso (1988), pechará o festival o sábado 1 de xuño liderando o quinteto Nihil, formado a súa vez por algúns dos mellores músicos de jazz de Galicia e de prestixio internacional: Xan Campos (piano), Virxilio da Silva (guitarra), Pablo Patiño (contrabaixo) e Antón Quintela (batería).

Actualmente, ademais de liderar e compor para a súa propia formación, forma parte das bandas de música moderna como son Blackstereo, Tangomango, Great Straits ou Bafana Bafana , co que recibiu o Premio Martín Códax da Música no ano 2021. Dentro da música jazz e experimental, é membro de Alfonso Calvo Septeto, Ghastas Pista swing band , Orquesta Galega de Liberación e o Ensemble Liberdade , Límbico, Marcel Pascual Quintet e do Eixo do Jazz Ensemble . É, ademais, membro co-fundador e parte activa das asociacións O Eixo do Jazz, xunto a Cristina Marvão, e O Tambor Colectiv , que procuran dinamizar as escenas culturais e musicais galega e portuguesa.