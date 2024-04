A Biblioteca Pública de Baiona amplía catálogo

A Biblioteca Pública celebra o mes do libro con novas adquisicións tanto para adultos como para cativada, mantendo o seu compromiso de actualizar constantemente o seu catálogo coas últimas novidades. Cunha destacada colección de libros sobre libros e álbums ilustrados, a biblioteca consolídase como un referente.

Ademais, a Concellería de Cultura, a través da Biblioteca Pública Municipal levará a cabo un espectáculo de monicreques O traxe novo do rei, a cargo de Tarabelos Teatro. Esta actividade terá lugar o 24 de abril e enmárcase nas celebracións do Día Internacional do Libro, que se conmemora o 23 de abril e contará coa presenza de visitas didácticas escolares da escola infantil O Areal de Sabarís e Gándara International School.

O traxe novo do rei é unha adaptación con monicreques do conto clásico da literatura infantil, O traxe novo do emperador de Hans Christian Andersen. É un espectáculo que mestura narración oral e teatro de monicreques utilizando diferentes técnicas.

Dirixido a nenos e nenas da partir de 4 anos de idade acompañados de adultos, o espectáculo levará a cabo o mércores 24 de abril ás 18:00 horas na Biblioteca, cunha duración aproximada de 1 hora. A entrada é libre ata completar o aforo, e non é necesaria inscrición previa.

Para máis información, pódese contactar coa Biblioteca Pública Municipal de Baiona.