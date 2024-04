Alumnado do Collége Jean Mounés de Pornic visita Baiona

O Alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, recibiu no Concello ao grupo de dezanove estudantes do Collége Jean Mounés de Pornic, ao profesorado francés que os acompaña nesta experiencia, ao alumnado de Francés de 3° da ESO do Colexio Cova Terreña acompañado polo profesorado do departamento de francés e a Directora do CPI de Cova Terreña, Isabel Martínez Cabaleiro.

O rexedor deu a benvida aos mozos e mozas resaltando ”a importancia destes proxectos internacionais que serven para afianzar os lazos entre ambos os lugares irmáns desde 1997”.

Na recepción levada a cabo no Salón de Plenos municipal tamén participaron varios concelleiros do equipo de goberno. Despois da recepción na casa do concello de Baiona, os mozos e mozas realizaron un xogo visitando as rúas da Vila divididos en catro grupos. Así mesmo, fixeron unha visita ao museo flotante da Carabela Pinta e realizaron unha visita á lonxa de Baiona.

Son un total de 19 alumnos e alumnas con dúas profesoras. Na súa visita a Baiona ademais de reencontrarse co alumnado baionés que hai unhas semanas viviu esta mesma experiencia en Pornic, realizaron actividades coas familias de intercambio, asistiron a clases no CPI de Cova Terreña e participaron en numerosas accións organizadas polo centro.

Realizaron unha saída a Santiago de Compostela onde visitaron a Catedral e a Cidade da Cultura, e desprazáronse ata Vigo onde visitaron o Observatorio Nautilus, o Barco de Vapor Hidria Segundo no Porto de Vigo, o Museo do Mar, e o Centro Arqueolóxico Salinas.

Baiona é a localidade irmá de Pornic (Francia) desde 1997, e deron un paso máis para reforzar os seus lazos con este intercambio.

O estudandado tanto baionés como francés desprazouse en autobús ata o Aeroporto do Porto-Francisco Sá Carneiro desde o centro educativo de Baiona para gozar durante unha semana dun programa de intercambio.

Esta enriquecedora iniciativa permitiu que os mozos participantes nútranse dun importante intercambio de culturas, tradicións e costumes, poñendo en práctica o idioma francés. Tamén serve para fortalecer o vínculo entre a cidadanía de ambas as vilas irmás.