Volve o Campionato de Natación Escolar Val da Louriña

O Club Natación Mos, xunto co Concello de Mos, pon en marcha a XI edición do Campionato de Natación Escolar Val da Louriña, co obxectivo de achegar a natación aos colexios do municipio e resto da comarca. Este ano a participación estará aberta aos nenos e nenas nados entre os anos 2017 e 2010, ambos os incluídos, e como novidade haberá unha clasificación por colexios.

Desde o CN Mos destacan a boa acollida que ao longo dos anos tivo o Campionato escolar que nace coa función de “achegar a natación á comunidade educativa, e a importancia de saber moverse no medio acuático, máis de cara ao verán”.

“O campionato querémolo facer moi lúdico para que a cativada goce deste deporte e vexan a súa melloría ao longo do ano”, din fontes técnicas do club.

O prazo para poder realizar a inscrición finaliza o próximo 24 de abril, e a mesma poderase facer tanto por correo electrónico en: enviosmos@gmail.com como na piscina de Mos entregando a inscrición na caixa de correos habilitada.