Viño e meixóns, no Tui máis “gourmet”

Logo de ter que ser aplazado pola chuvia, o III Encontro de viños da raia chega esta fin de semana a Tui. Será hoxe e mañá,mantéñense para esta fin de semana as actividades paralelas previstas no edificio da praza da Inmaculada.

Hoxe ás 19 horas comezará o I Concurso de Cata, e mañá ás 12 o showcooking a cargo de Inma López do Restaurante Beldade, e ás 19 horas a cata comentada. Estas tres actividades teñen as prazas limitadas, restando xa as últimas dispoñibles.

É preciso inscribirse de forma gratuíta, na Oficina de Turismo, ben persoalmente no Paseo da Corredoira, no correo turismo@tui.gal ou no teléfono 677 41 84 05.

Xa a próxima fin de semana, Tamén, de 12 a 16.30 horas e de 20 a 23 horas, o III Encontro de Viños da Raia reunirá na praza da Inmaculada ás adegas Corisca, Jorge Marcote, Pateira, María Bargiela, Sergio Álvarez, D’ricón, Do Vimbio, Marcio López, Edmun do Val e Xesteiro que presentarán os seus viños brancos, tintos e espumosos. O prezo será dende 2,5 euros por copa.

A gastronomía estará presente da man de Almacén Urbano e de Emma Tapas&Brunch, que ofertarán tapas de xamón, queixo, croquetas, empanada de pan de millo e unhas tapas/degustación de meixón, e coma sobremesa rosca de Pascua e tarta San Telmo.

56 Festa do Meixón

Até o 8 de abril, pode desgustarse aínda a tapa de meixón en Tui, a un prezo de 85 euros nos restaurantes Casa Pote, El Molino, Emma Tapas&Brunch, La de Manu, O Novo Cabalo Furado e o Parador de Tui, previa reserva. Os 200 primeiros comensais recibirán coma agasallo un garfo de madeira conmemorativo de Artesanía de Galicia tallado en madeira de amieiro pola empresa Silveira.

A Festa do Meixón comezou a celebrarse en Tui en 1968, nun momento de gran dinamismo na cidade, e no que coincidiron o remate das obras da Catedral e a inauguración do Parador de Turismo. Tanto o alcalde, Enrique Cabaleiro, coma a concelleira de Comercio e Turismo, Ana Núñez, coinciden en sinalar coma na actualidade Tui vive tamén unha época de gran dinamismo coma testemuñan os datos turísticos de 2023, “os mellores da historia” segundo a concelleira, e nun momento no que o turismo “está medrando de xeito responsable, con calidade, de forma exponencial, en variedade e en desestacionalización”, explicou Ana Núñez.