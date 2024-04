Tomiño explora novas formas de xestionar o lixo

Unha delegación municipal composta pola alcaldesa de Tomiño, Sandra González; concelleiros e concelleiras e equipo técnico visitaron varias instalacións da área metropolitana do Porto para coñecer os sistemas de recollida de residuos que se están a empregar e o seu posterior tratamento.

A rexedora falou do compromiso do Concello “por facer de Tomiño un municipio aínda máis verde, unha implicación que se reflicte nesta viaxe formativa na que participou todo o Goberno municipal para coñecer de primeira man novas experiencias e explorar alternativas innovadoras na xestión dos residuos”.

A primeira parada da delegación tomiñesa foron as instalacións de Lipor, unha asociación de concellos fundada en 1982 que xestiona, valoriza e trata as máis de 500.000 toneladas de residuos urbanos producidas polo millón de habitantes dos oito municipios que forman parte da entidade. Durante a visita á planta de tratamento do lixo, a delegación coñeceu de primeira man todas as iniciativas postas en marcha por Lipor nos últimos anos, como a implantación de sistemas para a recollida porta a porta, para a recollida selectiva ou incluso para o tratamento de biorresiduos. Alcaldesa, edís e equipo técnico puideron ver tamén en funcionamento o sistema informático de recollida que permite ter información actualizada do peso de residuos recollidos, da súa tipoloxía ou das diferentes rutas realizadas polos camións.

O percorrido completouse cunha visita a Maia, o concello con maior grado de implantación do sistema porta a porta (90% da súa poboación).

Para a concelleira de Medio Ambiente, Ana Belén Casaleiro, esta visita “permitiunos consolidar a nosa visión da xestión de residuos, con sistemas integrados que nos permita minimizar o lixo depositado nos vertedoiros e xestionar os residuos dun xeito sostible ambiental, económica e socialmente”.