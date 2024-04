Gondomar vén de celebrar numerosos campionatos en diferentes disciplinas deportivas, en categorías de base infantís, aproveitando as recentes vacacións escolares.

Tempo de vitorias

Algúns deles son o campionato da Diputación de Patinaxe Artística, organizado polo CPA de Gondomar no pavillón municipal de Donas, con algunhas das gañadoras á esquerda.

Tamén se celebraron recentemente diferentes torneos de fútbol co gallo da Semana Santa, coma o II Torneo de Semana Santa, organizado polo Gondomar Club de Fútbol no campo Miño de As Gaiandas, con algúns dos premiados na imaxe da dereita.