A vindeira edición da Feira Apícola das Rías Baixas aterrará en Porriño o próximo 12 de abril, quentando motores cunha actividade dirixida á cativada dos centros escolares porriñeses, que pola mañá poderán degustar mel e achegarse ao fermoso mundo da apicultura a través da actividade “Os nenos e o mel de Galicia”.

Porriño prepárase para a XXXVI Feira Apícola das Rías Baixas / d.p.

O día 13, os nenos e nenas poderán disfrutar e aprender cos obradoiros infantiles de Bee Happy Market no centro cultural, entre as 11:00 e as 14:00, e entre as 16:00 e as 19:30. Tamén poderán aprender, na praza do Concello, a facer un portamerendas con cera de abella e tea.

As máis maiores poderán gozar tanto o venres coma o sábado da ruta de tapas nos distintos locales adscritos da vila, por 1 euro xunto á consumición.

O día 13 ás 12:30 horas haberá na praza do Concello unha cata comentada a cargo de Beatriz Rios Cebreiros, técnica e formadora do panel de cata da IXP Mel de Galicia, e Amelia González Porto, directora do laboratorio de produtos da colmea CIAPA-IRIAF, para descubrir todos os matices do mel IXP Mel de Galicia e do mel DOP Mel da Alcarria.

Pola tarde, ás 17:00 e tamén na praza do Concello, terá lugar unha cata comentada dos queixos premiados nas Catas de Galicia 2023, a cargo de Salomé Beiroa, catadora do panel de Cata da Xunta de Galicia. Ambas actividades serán de balde.

As xornadas técnicas internacionais desenvolveranse entre as 10:00 e as 19:30 do día 13, cunha programación centrada na conservación da abella local e a mellora da sostibilidade na apicultura.

Interese turístico

A Feira Apícola Rías Baixas non só é un evento de interese para os amantes da apicultura e da natureza, senón tamén unha oportunidade para dinamizar o sector turístico e promover a identidade do Porriño como destino turístico. Cada ano, a feira atrae a un gran número de visitantes, que gozan das actividades, exposicións e degustacións que se organizan durante os días do evento. Por este motivo, o Concello do Porriño atópase no proceso de conseguir a declaración da feira como de Interese Turístico de Galicia.

“A súa declaración como Festa de Interese Turístico de Galicia tamén nos permitiría reforzar o noso compromiso co turismo sostible e responsable e poñer en valor os nosos recursos naturais e gastronómicos”, concluíu a concelleira.