“O Ferreiro” de Sabarís terá estatua en Baiona

Manuel Quintas Vergara faleceu o 27 de outubro de 2017 aos 76 anos. Aínda que a súa profesión era a de ferreiro, todo un mestre na fundición, o seu traballo excedeu en moito o seu oficio. Imbuído por un espírito artístico, Manuel Quintas dedicou gran parte do seu tempo libre á escultura en pedra, unha técnica que chegou a dominar con extraordinaria pericia. A pegada do seu incansable traballo está presente hoxe en toda a comarca do Val Miñor.

Colocarase no seu honor unha estatua realizada pola Escola de Canteiros de Poio. Trátase dunha estatua corporal, labrada en pedra, que representa a figura completa dun ferreiro no seu labor, poñendo así de manifesto o traballo de “O Ferreiro”. A figura terá unha base de 120 x 85 cm e unha altura total estatua 1,80 metros.

Escollendo unha glorieta para a súa colocación, o Concello dá continuidade á liña de tematización das glorietas de acceso ao municipio de Baiona situadas en Sabarís, que levaban o nome de persoas vinculadas coa parroquia que deixaron a súa pegada entre a veciñanza. Comezaron no ano 2009 como a Glorieta Xeral Santos Peralba, cuxo monumento, que consta dunha asa dun avión militar F86 Sabre e unha hélice de aeronave Piper Navajo, lembran ao nomeado como Xefe do Estado Maior do Exército do Aire en 1984 coñecido como “Cholo”, en recoñecemento por levar o nome de Baiona ata as máis altas instancias.