O circo chega a Gondomar con “O último que apague a luz”

“O último que apague a luz” é un espectáculo que, desde o humor e o circo, toma como punto de partida o universo creado por dous pallasos que deciden casar, para explorar as anécdotas e problemas que poden xurdir nesta unión.

A través desta aloucada cerimonia, a compañía A Vela Circo procura facernos reflexionar sobre o por que de certas tradicións arraigadas na nosa sociedade.

A través do movemento, os intérpretes Ana Cuevas e Santiago Montero, que traballan baixo a dirección de Walter Velázquez e co acompañamento de Natalia Outeiro “Pajarito”, farán aparecer historias desternillantes nun ritual que mestura as técnicas de clown e o seu traballo sobre o fracaso con equilibrios sobre torta, manipulación de obxectos entre veos e o lanzamento olímpico do ramo de noiva.

Ciclo de Primavera

Este espectáculo será o encargado de abrir o Ciclo de Teatro Infantil e Familiar de Primavera.

Chegará ao Auditorio Lois Tobío de Gondomar mañá, 7 de abril, ás 19:00 horas, e as entradas para este e os outros tres espectáculos de abril poden mercarse xa na taquilla electrónica do Concello, taquilla.concellodegondomar.gal