O alto de San Cibrán oculta un castelo

A pasada semana comezou unha campaña de escavación arqueolóxica no Alto de San Cibrán.

Esta intervención é froito da colaboración entre o proxecto de investigación “Castelos no aire”, un proxecto de investigación arqueolóxica sobre as fortificacións altomedievais galegas, e a Comunidade de Montes da Picoña.

Segundo Mario Pereiro, arqueólogo e director da intervención, o Alto de San Cibrán agocha un recinto fortificado moi interesante, cunha extensión próxima as 5 hectáreas, e cunhas evidencias construtivas aínda recoñecíbeis.

Esta campaña arqueolóxica ten como obxectivo coñecer a cronoloxía de ocupación da fortaleza para así desenvolver unha hipótese de para que foi construída.

O xacemento fortificado está emprazado nun cumio dende o que era doado manter o control visual sobre o val do Caselas, o val do Tea e parte do río Miño.

A influencia do lugar pervive para a xente destas dúas parroquias, xa que organizan aí, cada maio, a romaría de San Cibrán.