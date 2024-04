Nigrán celebra a segunda edición do seu trail “5 miradoiros”

O Concello de Nigrán celebra este 20 e 21 de abril a segunda edición do seu trail “5 Miradoiros”, unha proba que fusiona deporte, natureza e vistas espectaculares.

Este comezará o sábado pola tarde cunha proba de ascensión e escalonada de 3,5 quilómetros e saída desde Camos, e continuará o domingo pola mañá desde Chandebrito con tres probas (trail longo, curto e andaina), pasando en todos os casos polas parroquias do interior do municipio (Camos, Chandebrito, Priegue e Parada) e coincidindo cos miradoiros de O Pericoto do Vilar, Sanomedio, Estripeiro, Outeiro das Señoras e Montecastelo.

Grazas as tres probas, este trail permite participar a persoas en diferente grao de forma física, sendo a andaina a máis accesible para todo o mundo.

Inscrición

A inscrición para as diferentes modalidades está aberta ata o 16 de abril a través da web www.razapalleira.com, clube que colabora na organización deste evento.

O máximo de participantes será de 300.

“Este trail resume o noso lema ‘Nigrán, Equilibrio Natural’ e triunfou desde o seu inicio o ano pasado acadando o tope de inscricións”, explica o rexedor, Juan González, quen considera que o propio deseño do itineario “ é a mellor carta de presentación do noso patrimonio natural”.

En total, haberá 4 tipos de probas. O sábado ás 17:00 horas celebrarase unha proba de ascensión con saída escalonada e percorrido marcado con saída desde O Xuncido (parte baixa de Camos) á caseta dos cazadores, no cumio da parroquia, o que implica medio kilómetro en vertical.

O domingo desde as 9:30 horas a proba será un percorrido marcado con dúas distancias (25 e 13 km respectivamente), que compartirán boa parte do seu itinerario. Ademais, haberá unha andaina de 13’5 quilómetros.

Todo rematará con un xantar popular para os participantes na parroquia de Chandebrito.