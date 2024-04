“A illa da deslembranza” achega á cativada á doenza de alzhéimer

“A illa da deslembranza” é un espectáculo teatral para todos os públicos que achega aos espectadores e espectadoras á historia de Uxía e a súa avoa, que está a perder a memoria. Servíndose do mar como universo poético, e ollando a doenza da avoa dende a mirada infantil da súa neta, Ártika Cía. pregúntase nesta peza onde rematan os recordos que non están ben amarrados, ou quen se encarga de levar da nosa mente as historias vividas cando xa non as lembramos. Isto acontece mentres acompañamos con eles á protagonista, de dez anos, na súa misión axudar a recuperar os recordos da avoa, antes de que acaben todos na illa da deslembranza.

Este espectáculo teatral está construído a partir de metáforas, e con grande forza visual, pensado para achegar á cativada a un tema tan complexo e importante coma é o Alzheimer, dun modo belo e suxerente. Malia estar ideada para ser accesible a un público infantil, a obra é útil tamén para que o público adulto poida ver esta doenza dende o punto de vista dunha nena. A pesar da seriedade do tema, o espectáculo ten un enfoque humorístico que procura fomentar actitudes optimistas para afrontar os problemas característicos desta doenza e amosar a importancia dos nenos e nenas para que as persoas anciás vivan momentos felices.

Interpretada por Fernanda Barrio, Rocío Salgado e Martín Maez, con dirección de Manuel Mansilla, este espectáculo chega a Tomiño mañá, día 7 de abril, no que poderá disfrutarse ás 17:30 horas da tarde no Auditorio de Goián.