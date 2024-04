Covelo e a Cañiza loitan xuntos pola igualdade

O Concello da Cañiza e o de Covelo aprobaron xuntos un convenio para pór en marcha o programa de igualdade “CLARA”, co que se fixaron as liñas de colaboración para favorecer a inserción social e laboral de mulleres vítimas de violencia de xénero e mulleres en situación de especial vulnerabilidade, empadroadas nos Concellos da Cañiza e de Covelo.

O programa “CLARA”

O programa, que leva ese nome na honra de Clara Campoamor (1888-1972), avogada, escritora, política e defensora dos dereitos da muller española, baséase en accións de empoderamento, de atención, orientación e acompañamento de calidade para a mellora da situación persoal, social e laboral das mulleres e das persoas que dependan delas, incluíndo as súas fillas e fillos.

O núcleo de “CLARA” está formado por asesoramento xurídico e psicolóxico proporcionado por expertas en dereito e en psicoloxía con perspectiva de xénero, estas actividades realizaranse a demanda de forma presencial e en liña totalmente privada.

Realizarase un labor de sensibilización e formación en materia de igualdade, historia das mulleres e do feminismo, debido a que non se pode reivindicar o que non se coñece. Ésta é unha actividade fundamental para o empoderamento das mulleres e nenas.

En materia de coidados e autocuidado ofrecerán obradoiros de formación e de mindfulness para traballar a concentración, aprender a controlar o estrés, o duelo, a enfermidade, etc.

Nos colexios de secundaria e bacharelato desenvolverase un taller innovador de “Ciberdelitos de natureza sexual”, que xa foi probado con éxito en IES de distintas partes de Galicia e que se reforzará cunha guía sobre sexting, grooming, stalking...

Analizarase a economía, nichos de emprego e movementos sociais nos dous Concellos, co fin de realizar itinerarios profesionais adaptados á contorna no que se desenvolven as mulleres participantes, as cales realizarán o seu curriculum vitae baseándose en competencias e habilidades .

As usuarias deste programa visitarán xunto aos gobernos de ambas localidades diferentes empresas da zona e da Plisan, co obxectivo de mellorar as súas habilidades de comunicación e mellorar a súa autoestima.