As persoas maiores de Salvaterra dixitalízanse

Máis de 30 persoas maiores de 65 anos acuden regularmente á formación para dixitalización que comezou o pasado mes en Salvaterra do Miño, co obxectivo de axudalas a entenderse coas novas tecnoloxías.

A actividade é organizada e impartida pola Fundación Amigos de Galicia en dúas parroquias salvaterrenses, concretamente na casa do maior de Leirado e na biblioteca de Salvaterra.

Ata o vindeiro luns, os e as maiores practican cos seus smartphones e aprenden a defenderse con elas, ademais de coa aplicación do SERGAS, as máquinas de turnos dos hospitais e o caixeiro automático, para o cal a Fundación dispón dun simulador que permite ensaiar diferentes operacións bancarias nunha contorna segura e fóra de perigo.

“Mellor acompañad@s”

Este curso, especificamente deseñado para persoas maiores, atópase dentro do progama “mellos acompañad@s”, dende o que a Fundación amigos de Galicia busca proporcionar ás persoas usuarias as vantaxes da alfabetización dixital, ademais de brindarlles apoio psicolóxico e fomentar o seu envellecemento activo e a socialización, especialmente daqueles e aquelas que viven sós.

Mercedes, unha das usuarias do programa, di que “é un curso moi proveitoso. Temos móbil pero non sabemos como usalo nin sacarlle partido. Realmente é unha ferramente que nos dá moitas posibilidades e é importante aprender a usalo”.

Lino, outro dos usuarios, di que “a tecnoloxía cambia moito. Sacan unha cousa a vender e xa están a pensar na seguinte. Temos que estar actualizados”. Mercedes engade que a ela interésalle moito “saber facer fotos, usar a aplicación do SERGAS para pedir as citas médicas, e ata a aplicación do calendario a vexo útil para lembrar o que teño que facer”.