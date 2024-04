O festival ArteLixo volve a Redondela un ano máis para encher a vila de obras de arte producidas a partir de produtos de refugallo.

ArteLixo volve a Redondela para reflexionar sobre a industria téxtil / d.p.

O festival, que cada ano reflexiona sobre unha cuestión relacionada co medio ambiente, decidiu pór este ano o foco en visibilizar os procesos contaminantes da industria téxtil e reflexionar sobre ela dende unha mirada ecoloxista, centrándose en cuestións como a moda sucia e rápida, que emite unha cantidade desmesurada de CO2 durante a súa fabricación, ou as fibras sintéticas que liberan microplásticos ao lavalas.

Arte ecoloxista

A organización do festival agradece a colaboración conseguida e di que “para que ArteLixo2024 poida celebrarse é necesaria a colaboración de moitas persoas, voluntarias, activistas, comerciantes, cidadáns do pobo de Redondela, profesorado, alumnado... Mais, sobre todo, das artistas que expoñen as súas obras. É o noso desexo que todas as persoas que colaboran e expoñen se sintan cómodas e que o seu paso polo ArteLixo2024 sexa agradable e gozoso”.

Inscrición

Para incribirse é necesario que as persoas e grupos que vaian expoñer as súas obras cubran o formulario de inscrición, que remata hoxe. O formulario para realizar a inscrición é o seguinte: https://forms.gle/9tR8NxZtSQHneuGJ6

Unha vez rematado o prazo de inscrición a organización porase en contacto coas autoras e autores das obras para concretar os detalles de localización e calquera outro que poida xurdir.

As e os artistas colocarán e retirarán as obras do sitio elixido, e a organización facilitará ás e aos artistas unha cartela para a correcta identificación da obra que poderán colocar xunto a ela no momento da súa montaxe.

Novidades

Como novidade deste ano, unha vez rematado o certame, o alumnado do obradoiro de emprego de deseño gráfico do Concello de Redondela comezará a confeccionar un catálogo que documentará as obras deste ano. Esta iniciativa será presentada nun acto público. É por isto que este ano no formulario de inscrición hai un apartado onde facer unha breve descrición da obra, para que o alumnado poida elaborar o catálogo.

Como en todas as anteriores edicións, o ArteLixo2024 estará cheo de actividades paralelas.