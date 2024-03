“Síbaris é a obra que Domingo quixo poñer en pé con nós”

Falamos hoxe con Lois Blanco Araúxo, director de escena, que xunto a Condetrespés pechou a programación cultural de marzo na localidade tudense co seu espectáculo Síbaris, único texto teatral escrito polo vigués Domingo Villar e publicado trala súa morte, cun elenco formado por Carlos Blanco, Belén Constenla, Oswaldo Digón e Pablo Novoa.

Abaixo, Lois Blanco Arauxo. | // M. M. / laura porto

-Por que decidíu vostede levar a escena ese texto?

Realmente non foi decisión miña, polo menos inicialmente dado o contexto. Cando Domingo chamou a meu pai, Carlos Blanco, para contarlle do texto e do proxecto falaron de min para dirixila. Cando mo propuxeron, lino e aceptei encantado o reto. Seguramente múltiple, porque penso que o reto foi algo máis que doble. O primeiro texto teatral de Domingo, dirixir a teu pai e un reparto fantástico, que funcionen os tempos da comedia...

-Como se sentíu montando un texto dun autor falecido, con tanta popularidade como Domingo Villar?

Penso que o noso proceso tivo pouco de habitual. Dígoo porque non adoita pasar que o dramaturgo morra nun proceso activo de traballo. Entón para min non é “o texto dun autor falecido”. É a obra que Domingo quixo poñer en pé con nós. E botámolo moito en falta, en detalles principalmente, xa que o que quería contar está moi ben expresado no que deixou escrito. Sentinme con moita ilusión principalmente, e dinme conta dunha carga extra de presión ou de responsabilidade despois de estrear. Non era especialmente consciente dela ata esa semana final en Vigo.

-Fálenos un pouco sobre Síbaris.

É principalmente unha comedia de enredo burguesa. Víctor Morel é un escritor que leva anos atascado coa súa nova novela, convivindo coa presión do seu éxito cunha historia que da nome á obra. É esa novela que “todo escritor ou escritora quixo escribir sempre”. Laura, a súa muller, convive coas neuroses do artista. A clave de arranca a trama é que Lola, a filla da parella, quere ir estudiar a Oxford e os aforros da familia están baixo mínimos. Algo teñen que facer. Este proceso é o que se vive no teatro en confidencia co público.

-Onde poderemos vela?

O 4 de maio estaremos en As Pontes, o 6 de xuño en Ourense, e do 21 ao 27 de xuño levaremos o espectáculo a Madrid.

-Que foi par a vostede o mellor do proceso?

O equipo. Cando se traballa a gusto pódese disfrutar moito dos ensaios. E por ir a cousas menos tópicas. Buscarlle detalles e aportar momentos que puidesen enriquecer o texto de Domingo. Tiven a sensación de que “a base xa estaba”, por unha historia ben escrita e un reparto con moita experiencia. Foi un gusto poder estar no pequeno, perfilando a posta en escena con certa tranquilidade polo que comentaba anteriormente.

-Ten vostede novos proxectos en mente?

A verdade é que non. Despois das funcións de Madrid iremos vendo.