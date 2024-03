Ruta no Rosal para aprender a identificar aves polo seu canto

Tralo éxito da primeira edición, o Concello do Rosal organiza o segundo obradoiro “A lingua das aves”, unha ruta pola Senda de Pescadores e o río Tamuxe na que as persoas participantes poderán descubrir as aves que viven na contorna, aprender a identificalas polo seu canto e saber como e por que chían, ademais de promover actitudes de respecto cara ao medio rural.

A actividade celebrarase o domingo 7 de abril, con saída ás 10.00 horas dende o parque do Tamuxe e remate ás 13.00 horas na área recreativa das Aceñas. Trátase dun percorrido dun quilómetro, de dificultade baixa e totalmente accesible.

Inscrición previa e de balde

A ruta será de balde e contará con prazas limitadas, polo que para participar será necesario inscribirse previamente. As persoas interesadas poden solicitar máis información ou formalizar a inscrición enviando un correo electrónico ao enderezo info@biophilia-ambiental.es ou chamado ao número de teléfono 693 56 26 74.