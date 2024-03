Masha Álvarez gaña o Premio Victoriano Taibo

María Álvarez Martínez, “Masha”, vén de gañar o XV Premio de Poesía Victoriano Taibo, convocado polo Concello de Gondomar, a editorial Galaxia e o Instituto de Estudos Miñoráns, polo seu poemario Dakota, editado por Galaxia.

Esta obra, que constitúe o debut literario de Masha Álvarez, nace da súa estancia de dous anos como profesora de castelán nos Estados Unidos, en concreto na localidade de Sioux Falls, no estado de Dakota do Sur, que dá nome ao poemario. O xurado definiuna como “unha audaz xeopoética do desarraigamento onde se destaca a memoria da infancia, os lazos familiares e os espazos compartidos coas mulleres e homes que a precederon. Unha acertada descrición da saudade, que revoga os tópicos da emigración cun revelador diálogo interxeracional. Destaca asemade o emprego dunha linguaxe aparentemente coloquial que acaba desvelando un profundo lirismo. Unha obra, en fin, onde os patios representan o espazo sensitivo e familiar onde acubillarse do xeado estrañamento da distancia”.

En palabras da propia autora sobre esa xeopoética: “En Dakota volvo á vila onde vivín dous anos, Sioux Falls, SD. Falo do frío e da neve, dos quilómetros, das ruínas e das flores, dunha historia de amor dun cura da miña familia, dos santos da igrexa de Crecente, dos estados norteamericanos que están delimitados por liñas rectas nas súas fronteiras, do home de Bermés que inventou o metro nas Pitiusas, dos indios que beben na estrada de Whiteclay, Nebraska, do Mississippi e dos pobres cos que vivín porta con porta nun edificio de protección oficial. Dakota é un acubillo de lugares, de preguntas e tamén de oracións, de olores e fotografías que non saquei. Por iso escribo. Para que queden aquí, nalgún sitio. Porque, como di meu irmán, “a xeografía física xa é poética de por si”.”

O premio Victoriano Taibo, creado para honrar a figura deste poeta das Irmandades da Fala, que foi membro do Seminario de Estudos Galegos, da Real Academia Galega e do Instituto de Estudos Históricos do Minho, está dotado con 4000€ e unha peza escultórica, obra do artista miñorán Fino Lorenzo e fabricada desinteresadamente pola carpintería Meixoeiro. O acto de entrega do premio foi presentado e conducido por Pedro Rodríguez, director de Teatro do Ar, e estivo amenizado pola pianista Lucía Doval.