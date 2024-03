Covelo aborda a Axenda 2030 co obxectivo de facer locais os ODS

Vinte representantes de asociacións e colectivos culturais, deportivos, medio ambientais, educativos e veciñais e persoal técnico municipal participaron xunto aos alcaldes e concelleiras de Covelo e da Cañiza no obradoiro “Todos os ODS son locais”, que se imparte en sete concellos máis de Galicia facilitado polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade a través do proxecto europeo “People & Planet”. No auditorio de Covelo achegáronse a Axenda 2030 para coñecer as 168 metas a alcanzar a través dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS). Esta actividade conciencia sobre a importancia que as entidades locais teñen na consecución dos ODS. Para acadalos cómpre implicar a todos os sectores da sociedade, de aí que sexa preciso fortalecer os lazos entre os diferentes axentes e promover unha acción coordinada.

O programa permitíu achegarse aos principios fundamentais da Axenda 2030 e ás fases do proceso de localización, ao tempo que se exploran estratexias para territorializar os ODS.