Tecendo redes pola igualdade

O Concello de Redondela conmemora o Día Internacional da Muller cunha serie de actividades nas que se está a implicar toda a sociedade redondelá baixo o lema “Enredadas pola Igualdade”.

No acto central do 8M a veciñanza de Redondela tivo un papel protagonista. O departamento que dirixe a edil de Igualdade Iria Vilaboa repartiu redes de pesca entre centros de ensino, colectivos e asociacións. Cada entidade decorou estas mallas “con diferentes elementos relacionados co 8M, o papel da muller na sociedade e a importancia da igualdade real entre homes e mulleres”, explica a concelleira. Os usuarios do Centro Ocupacional Lenda foron os encargados de unir todas elas nun gran tapiz que foi protagonista do acto institucional celebrado onte na praza do Concello o Día Internacional da Muller. Nel participaron mulleres e nenas de diferentes centros, colectivos e asociacións coa lectura do pregón e a colocación destas “redes pola igualdade”.

Hoxe, teatro e música

A programación continúa hoxe coa obra de teatro “Revolta”, da compañía Juanito e Filomena, cunha reinterpretación feminista da Historia en clave de humor a cargo das actrices Arantxa Treus e Rocío Romero. A cita é ás 20.00 horas no auditorio da Xunqueira, entrada 3 euros. E tamén hoxe, ás 20.30 horas con entrada de balde, no multiusos do Piñeiral do Crego de Chapela, concerto 8M a cargo da Banda de Música de Chapela.

Os domingos 10, 17 e 24 de marzo, ao mediodía, haberá concertos na praza da Constitución con diferentes artistas. O primeiro será o de Su Garrido mañá, o seguinte correrá a cargo do grupo Noite e o último será o de Zousaxmas.

O vindeiro xoves 14, ás 18,30 horas, a biblioteca municipal Xela Arias, en Chapela, acollerá o contacotos “Vamos ao recreo” de Trémola Teatro.

Saúde feminina

Dende hoxe e ata o 13 de abril celebraranse na oficina de Turismo diferentes charlas e obradoiros sobre saúde física e mental, sexualidade e nutrición, entre outras cuestións. Especialistas en diferentes ámbitos falarán sobre o corpo desde unha perspectiva de xénero e abordarán cuestións como a menstruación e a menopausa, a alimentación, a sexualidade e o autocoñecemento, o coidado emocional, etc. As inscricións poden realizarse escribindo a multiusosredondela@gmail.com ou chamando ao 986 40 28 65.

Nos meses de marzo, abril e maio os escolares de Primaria participarán nuns roteiros guiados organizados polo Concello “para que poidan coñecer a pegada que o traballo das mulleres deixou na nosa vila”, explica Iria Vilaboa. En Chapela o percorrido é dende a Alameda Rosalía de Castro ata a praia de Arealonga e en Redondela saen da Praza de Ponteareas ata a Fonte de Santiago.

Tamén dirixido ao público escolar, ao longo de marzo e abril, a educadora social e axente de igualdade Lucía Pereda, está a impartir nos institutos de Redondela charlas e obradoiros para a mocidade sobre sexualidade e afectividade.

A exposición Conquistadoras estará ao longo deste mes de marzo na alameda Castelao de Redondela e en abril trasladarase ao paseo de Cardona, en Chapela.