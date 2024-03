Salvaterra conmemora o 8 de marzo coa voz das súas mulleres

Con motivo da conmemoración do Día Internacional da Muller, e coa intención de traballar en prol da igualdade entre homes e mulleres dentro dunha serie de accións enmarcadas no Pacto de Estado contra a violencia de Xénero do Ministerio de Igualdade, Salvaterra de Miño estreou onte un vídeo para a conmemoración desta efeméride.

Dun lado e dende a Concellería de Igualdade, a fin de conmemorar o 8M encargouse a realización dun vídeo que contribúa a dar voz a mulleres do municipio e lles permita expor os seus testemuños.

A estrea e presentación do vídeo tivo lugar onte na Casa de Cultura de Salvaterra de Miño, nun acto que foi acompañado pola música do salvaterrense Manuel Madarnás.

Curso de defensa persoal

Por outro lado, e dentro dos actos que forman parte da programación do mes de marzo, o Concello de Salvaterra contará cunha nova edición do seu curso de Defensa Persoal para mulleres, que será de balde e no que a inscrición estará aberta durante todo o mes de marzo, ata esgotar prazas.