Salceda de Caselas alonga o 8 M con actividades ata o mes de xuño

O Concello de Salceda de Caselas a través da Concellaría de Igualdade organiza o máis amplo programa posto en marcha ata o de agora dende a administración local, co gaio do 8M, Día internacional da Muller. Os actos estenderanse ata o mes de xuño con actividades diversas, varias delas realizadas en colaboración coa Asociación Treze Catorze.

O acto central da programación tivo lugar onte e as actividades continúa hoxe mesmo co festival Notas Violetas da escola de musica e danza Maison, ás 19.00 horas no auditorio municipal, e ás 21.30 horas no CS O Matadoiro, concerto folk das Donicelas e das pandereteiras Alxibeiras. Para mañá domingo está programada a proxección do filme “O Corno”, ás 19.00 horas no auditorio. As actividades continuarán ao longo do mes de abril, maio e xuño con diversas representacións teatrais, contacontos, un scape room e a iniciativa innovadora “I Ralli Rurais e Creativas”, unha aposta pola diversidade cultural do Concello en espazos de representación non convencionais que se celebrará o 25 de maio.

Galegas na ciencia

Outra acción novidosa é a de transformar os cadros das acometidas eléctricas repartidos polo casco urbano en espazos decorados coas imaxes do libro “Galegas na ciencia”. Estas imaxes formarán parte dun xogo no que as persoas que identifiquen as científicas representadas entrarán no sorteo de diferentes agasallos. Con este proxecto preténdese establecer referentes femininos en ámbitos como os científico-tecnolóxicos.

Donas de si

Nesta mesma liña, vén de poñerse en marcha tamén unha nova edición do programa “Donas de si”, que nesta ocasión reúne a tres mulleres salcedenses que triunfan en diferentes ámbitos e que servirán de exemplo ao alumnado do IES Pedras Rubias para visibilizar as fendas de xénero no mercado laboral.