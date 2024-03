Porriño reinvidica unha igualdade real e efectiva

O Porriño presenta unha programación conmemorativa do 8M con múltiples actividades de sensibilización e difusión dirixida a toda a poboación, pequenos e maiores. Son diversa as iniciativas coas que dende a vila do Louro reivindican unha igualdade real e efectiva. A primeira delas, a instalación do renovado Punto Violeta, que estivo na xornada de onte instalado na praza Arquitecto Antonio Palacios, con persoal cualificado que ofreceu información en materia de igualdade, e tamén a colocación das bandeiras conmemorativas que penduran da fachada da casa consistorial.

Por outra banda, e seguindo a liña de actuación do goberno municipal, a educación é un piar clave na loita contra a desigualdade de xénero, de aí que se programasen actividades específicas para a cativada, como o espectáculo musical “A igualdade non ten idade” ao que seguiu a actuación musical de LAW.

Outro dos actos importantes deste programa é a colocación de placas en dúas rúas e nunha praza da vila do Louro que levan nome de mulleres que polas súas ideas e accións convertéronse en referente para moitas outras, deixando a súa pegada na nosa sociedade. Trátase de Praza 8 de Marzo, na Alameda, e as rúas Rosalía de Castro e Concepción Areal, antes travesías da rúa principal Antonio Palacios. Todas elas están incluídas xa no rueiro municipal, pero dende o executivo avanzan que serán máis as rúas que levarán nome de muller.

Tamén, no marco da campaña “Mulleres con eco”, colocáronse no centro urbano varios contedores co rostro de importantes mulleres galegas que tiveron que facerse oco nun mundo predominado polos homes, simbolizando a importancia do seu traballo e do de moitas mulleres máis na construción dunha sociedade igualitaria.

Para rematar, impulsáronse unhas xornadas de defensa persoal para mulleres, unhas dirixida ao alumnado de 1º de bacharelato, que conta coa presenza da xuíza do Xulgado de 1ª Instancia e Instrución nº3 do Porriño, e outras aberta a todas as mulleres que queiran participar. Estas últimas impartiranse no pavillón municipal os sábados 13, 20 e 27 de abril e o 4 de maio. Teñen como obxectivo que as participantes desenvolvan máis confianza nelas mesmas e na súa contorna, aprendan estratexias de prevención e detección de situación de perigo e integren na súa vida diaria hábitos de seguridade persoal. Para participar non é preciso inscribirse de xeito previo, unicamente presentarse no día e lugar, con roupa cómoda, para ás 10.00 horas comezar co curso.