Contra o negacionismo, máis feminismo en Tui

A elaboración dun lazo morado, símbolo da loita feminista, en crochet da man de MYR Lanas e coa colaboración de Katia Lanas marcou, o pasado sábado, o inicio da programación con motivo do 8M no Concello de Tui. Foi no obradoiro “Tecendo feminismo” no que as persoas que se achegaron a participar, teceron, compartiron, conversaron e pasaron un momento agradable onde non faltaron café e doces.

“Contra o negacionismo máis feminismo” é o lema da programación organizada este 2024 polo Concello de Tui con motivo do Día Internacional da Muller, que aínda que onte celebrou o seu acto central, ten organizado actividades ao longo de todo este mes de marzo.

A imaxe da campaña foi realizada por segundo ano consecutivo pola ilustradora Alba Casanova. Dende antonte a casa do concello está iluminada de morado e loce unha pancarta coa imaxe e lema da campaña.

O programa do 8M continuará mañá mesmo, co roteiro teatralizado Camiñando con elas que sairá ás 11.00 horas da praza da Inmaculada.

O vindeiro xoves, ás 20.00 horas na Sala Félix Rodríguez, haberá unha charla da deportista Paula Dapena co título “A futbolista galega que se negou a gardar un minuto de silencio por Diego Armando Maradona”. E o venres celebrarase, na aula da UNED, unha nova edición de “Mulleres conectadas”, a xornada de networking entre mulleres que este ano adquire carácter internacional ao abrirse a participación á Eurocidade Tui-Valença.

Xa para o xoves día 21 está programado un encontro coa escritora Inma López que presentará o seu libro “Escola de mulleres”. Será ás 19.30 h na Sala Félix Rodríguez.

Amais destas actividades, onte e hoxe as librarías de Tui ofrecen un 5% de desconto na sección especial “Feminismo” onde ofertan libros sobre feminismo, empoderamento feminino e outros que permitirán descubrir a mulleres importante ao longo da historia. Tamén ao longo deste mes a Biblioteca Municipal contará cunha sección especial con esta temática e a través das redes sociais de Quero Tui ponse en valor ás mulleres comerciantes da cidade e a súa aportación á economía local coa campaña “Elixe Igualdade”.

A programación do 8M en Tui complétase coa participación, os luns de marzo ás 10.00 horas, no Club de Emprego no programa “Día a Día” da Radio Municipal de “Mulleres líderes” tudenses.