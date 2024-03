O comercio do Val Miñor saca á rúa o seu stocks de inverno

Logo de ter marcadas xa dúas datas, tendo que ser aprazada por mor da previsión climatolóxica adversa, a feira de oportunidades Portobelo celebrarase o vindeiro domingo 17 de marzo.

Un ano máis, a Asociación de Empresarios e Comerciantes do Val MIñor (Ovalmi) organiza este evento en Gondomar. Anunciando a chegada da primavera, que entrará oficialmente o día 20 de marzo, e o fin da tempada de inverno, ofrécense nos diferentes postos produtos con importantes descontos que poden chegar ao 80%.

Tratase dunha feira multisectorial na que se pode atopar dende téxtil ou calzada para toda a familia, ata complementos, bixutería, produtos para o fogar ou artigo de agasallo.

A cita será pois, se o tempo non o volve a impedir, o domingo 17 de marzo na Praza Paradela ao longo de toda a xornada, dende as 11 da mañá ata as 9 da noite. Haberá música ambiental e, de xeito paralelo, terán lugar actuacións a cargo da escola de danza de Gondomar e outras actividades que complementarán o obxectivo primordial de Portobelo, a dinamización do comercio local.

Dúas citas anuais

Esta é xa a décimo oitava edición desta feira de stocks que se vén celebrando dúas veces ao ano, esta en inverno, en Gondomar, e outra no verán, na Ramallosa (Nigrán), para liquidar os produtos da tempada de cada unha das tempadas.