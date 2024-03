Nigrán celebra en marzo o mes da natureza

Nigrán ten unha natureza que vai máis alá da praia e do mar. Uns montes e uns espazos verdes que hai que coidar e desfrutar e un patrimonio inmaterial de gran riqueza. Baixo esta premisa, o Concello de Nigrán deu comezo o pasado sábado o ‘Mes da Natureza’, un proxecto materializado a través de Teatro do Ar e a Cooperativa Somos Terra para imaxinar como será o Nigrán no futuro.

Esta segunda edición regresa con 17 actividades gratuítas durante todo marzo para pequenos e maiores para encher de cultura e sostibilidade os distintos espazos do municipio. Na edición do ano pasado participou máis dun milleiro de persoas de maneira activa e, ante o éxito da mesma, o Concello decidiu repetir. “Volvemos apostar por un proxecto que tamén vén cargado de novidades, que apoia ao noso comercio local e que está organizado por dous colectivos de mozos de Nigrán ao que nos gusta apoiar”, explica o alcalde, Juan González.

Así, as actividades comezaron fai unha semana cun xogo de aventuras e pintacaras para as crianzas.

Unha das principais novidades desta edición é a feira da natureza de Nigrán que se celebra esta mañá, de 11.00 a 14.00 horas, no auditorio municipal e está organizada para que artistas, artesáns e emprendedoras do municipio poidan mostrar o seu traballo nunha ducia de expositores. Durante a feira tamén se organizarán sobre o escenario charlas e obradoiros.

Rutas teatralizadas

Volven as rutas teatralizadas, un dos grandes éxitos do ano pasado, pero con novas ideas e novos lugares. A primeira será o vindeiro domingo, día 17, ás 10.00 horas no Monte Castelo de Parada en dúas quendas. Estará centrada en personaxes mitolóxicos galegos e as persoas que asistan poderán casar nunha voda celta. As prazas son limitadas e o formulario de inscrición xa está aberto.

A seguinte será o sábado 30 de marzo ás 11.00 horas en Monteferro. Está consistirá nunha busca do tesouro e estará centrada en atopar e conseguir as sete herbas de San Xoán. O grupo que remate antes esta busca recibirá un premio. As inscricións xa se poden facer. As prazas tamén son limitadas.

O domingo 24 de marzo ás 19.00 horas será a entrega de premios do certame “Ollo con Nigrán”, un concurso de vídeo onde se difunde a natureza do Concello con máis de 1.000 euros en premios destinados a incentivar as compras de proximidade no comercio local.

O domingo 31 de marzo ás 19.00 horas Teatro do Ar estreará a súa nova obra “Seca” no auditorio municipal.

O mes da natureza tamén chegará aos colexios e institutos públicos de Nigrán. O alumnado de 6º de Primaria e 1º da ESO participa dun obradoiro de educación ambiental e teatral totalmente gratuíto. Ademais, o pasado martes, na horta municipal da Ramallosa e o vindeiro, na horta do parque Vázquez Grela, ás 17.00 horas, haberá unha clase aberta de teatro para todas as persoas que desexen. Tamén se contactará con distintas agrupacións que traballan con colectivos en risco de exclusión para que as súas persoas usuarias participen.

O xoves 14 na horta de Ramallosa e o xoves 21 na de Nigrán tamén haberá, ás 17.00 horas, obradoiros de traballo na terra totalmente gratuítos abertos ao público xeral.