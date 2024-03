Implicación veciñal e arte para revolucionar mentes

O Rosal mantén o seu camiño para seguir ‘Revolucionando Mentes’ e reivindicando a igualdade. Ao abeiro do Día Internacional da Muller, o Concello programa varias actividades que buscan a implicación da veciñanza para acadar unha igualdade real, comezando polas que serán as xeracións do futuro.

Deste xeito, ademais do acto central que tivo lugar onte cunha concentración na Praza do Calvario na que alumnado do CPI Manuel Suárez Marquier foi o encargado de ler o manifesto do 8M, durante todo o mes de marzo a veciñanza poderá achegarse ao salón de exposicións para desfrutar de ‘Non sexas cómplice’, unha mostra itinerante do Instituto das Mulleres do Ministerio de Igualdade que busca concienciar sobre a trata de mulleres e nenas con fins de explotación sexual e evitar a súa tolerancia social.