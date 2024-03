“Historias de Mulleres”, en Barcia de Mera

A praza de Barcia de Mera, no Concello de Covelo, acolle, con motivo do 8 M, a exposición itinerante “Eu podo. Historias de Mulleres”. Nela, oito mulleres covelenses desvelan as súas inquedanzas, afeccións e profesións rompendo calquera estereotipo de xénero e amosando que a vocación non debe coñecer fronteiras nin restricións de xénero.