Helena Pousa recupera a toponimia de Entenza

Salceda de Caselas acolleu na Casa-Escola de Entenza a presentación da Toponimia cartografada na parroquia. Este traballo foi realizado pola filóloga Helena Pousa, nunha investigación e traballo de campo no que se localizaron máis de 460 microtopónimos en toda a parroquia.

No acto participou Vicente Feijóo, do comité de Toponimia da Real Academia Galega, quen expuxo os criterios que se teñen en conta á hora de oficializar algúns dos topónimos que contan con varias formas usadas na lingua oral, como o propio nome da parroquia.

A Concellaría de Cultura e Normalización Lingüística manifesta que continuará co traballo iniciado por Pousa, que se realizará nas sete parroquias do Concello, “recuperando así unha das grandes riquezas do noso Concello, a nosa toponimia”.