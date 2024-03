Corren coma nenas, e son imparables

Cinisca de Esparta foi a primeira muller en gañar unha proba dos Xogos Olímpicos, no ano 396 e no 392 a.C. Gañou a carreira de carros de cabalos, e hoxe é lembrada coma unha icona para as mulleres deportistas, mesmo se o único motivo polo que lle permitiron participar na proba foi que o seu irmán Agelisao II quería desacreditar ese deporte. Non foi ata 1928 que as mulleres participaron con normalidade nos Xogos, entendendo a normalidade coma un 10% de mulleres.

Nadadoras do CNP xunto ao director técnico do club. | // D.P. / laura porto

O deporte continúa a ser un dos sectores máis masculinizados da sociedade, e tamén un dos ámbitos nos que a discriminación contra as mulleres está máis invisibilizada. As nenas que comezan no deporte teñen cada vez máis referentes femininos e facilidades. Porén, falar de deporte en feminino continúa a ser falar dunha das fendas salariais máis brutais que aínda existen (competindo na mesma categoría, en moitos deportes, os homes cobran e as mulleres pagan), de vulneración dos dereitos sexuais e reprodutivos (son habituais as cláusulas que inclúen a rescisión dos contratos en caso de embarazo, por exemplo), ou de teitos de cristal extraordinariamente grosos (é case total a ausencia de mulleres nas federacións e corpos directivos) e chans pegañentos aínda peores (é imposible adestrar e render aomáximo nivel, cando ademais tes que traballar noutra cousa, coidar e lidar con cargas mentais moi superiores ás dos homes).

O equipo Senior B do Sporting Club San Mateo | // D.P. / laura porto

Dende Faro de Vigo, puxémonos en contacto con diferentes persoas relacionadas co deporte feminino de base na nosa bisbarra, para coñecer de primeira man como é ser muller deportista aquí.

Natación

Para falar sobre natación contactamos con Nahir Covelo, que ademais de estar vinculada ao Club de Natación de Ponteareas (CNP), co que leva dende a tempada 2019-2020 competindo e adestrando coa sección máster, foi a primeira (e ata a data, única) Concelleira de Deportes de Ponteareas, entre 2019 e 2021.

Na universidade, Nahir fundou coas súas compañeiras a sección feminina do club de rugby Universidade de Santiago de Compostela-Campus Lugo, coa oposición de parte do sector masculino. “Socialmente non estaba ben visto que unha muller estivese musculada, e se revolvese na lama . Na selección galega usábamos a equipación do equipo xuvenil masculino, as mulleres con moitos mellores resultados non tiñamos equipación propia”.

Malia que fixo deporte de alto rendemento, Nahir nunca pensou en profesionalizarse, “nos meus tempos era moi difícil ter boas instalacións, corpo técnico profesional ou que os clubs tivesen unha boa estructura, non había subvencións para deportistas nin DGAN, nin DepoDAN, era deporte como hobbie”.

A natación é o deporte no que percibe menos desigualdade porque “adestramos e competimos xuntas. Na natación o número de deportistas femininas é igual ao de homes até os 16 anos”. A esa idade, coméntanos, moitas rapazas abandonan porque “ao chegar á idade de ligar, se el practica deporte de competición e ela tamén, é ela quen abandona o deporte para ir á grada a miralo a el”.

Sobre a situación das mulleres no seu club di que “no CNP somos un club raro, con máis mulleres que homes, e isto fai que a nivel deportivo non teñamos rival. Levamos sendo as campioas de liga e campionatos galego de inverno e de verán nos últimos 4 anos, ademais dos campionatos galego de fondo e augas abertas, e circuito Galego de augas abertas. O club natación Rías Baixas, nesta última tempada, xa igualou o número de mulleres e homes, algo que vai facer, por sorte, que nos custe un pouco máis seguir acadando os resultados deportivos que temos”.

Cando foi concelleira, Nahir lembra ter sido celebrada coma a “rapaza que entrega os trofeos”, perante o silencio xeralizado dos presentes, ou escoitar o seu nome en último lugar por ser muller, cando “por protocolo debía ter sido nomeada despois do alcalde”. Ás nenas e mulleres deportistas quere dicirlles que “non deixen de loitar polo espazo que merecemos, e sobre todo que non permitan que ninguén lles diga que este ou aquel deporte non é para mulleres. Igual que acontece coas cores e os xoguetes, o deporte non ten xénero”.

Nahir fala con especial cariño das deportistas que ilustran esta reportaxe: “son as nosas “leoas”, das que me sinto particularmente orgullosa. Son o espello no que moitas nos miramos, tanto no deporte base como nas máster. Recentemente competiron na 1ª división da Copa de España de clubs, acabando no posto número 19 entre todos os clubs do estado, o único equipo galego feminino en competir na 1ª e división de honra . Para entender unha comparativa co fútbol, elas estarían xogando na liga F, a liga de fútbol profesional feminino. A diferenza é que non cobran, aínda máis, competir cústalles cartos.”

Destaca que os seus resultados non serían posibles sen “o traballo do director técnico do club, Andrés Carrera, que cre firmemente na igualdade e puxa para que continúen facendo deporte de rendemento despois dos 16 anos. El tamén é moi crítico é fai forza, por exemplo, cando temos as comidas do club e elas marchan para cumprir cos deberes familiares, mentres os seus maridos non ven problemas en competir 4 días fóra da casa”.

Ciclismo

“O ciclismo sempre foi un deporte moi masculinizado onde sempre custou moito que as mulleres entrasen”, dinos Jacobo Ucha, técnico da Federación Galega de Ciclismo e seleccionador de todas as categorías. “Pouco a pouco e sobre todo co traballo dos clubs de base estase revertindo esa situación. Dende hai algúns anos conseguíronse importantes melloras en materia de igualdade como a equiparación dos premios económicos, mangas específicas para mulleres, xornadas de tecnificación específicas para mulleres, a creación de equipos femininos 100%... Cabe destacar que a selección de Galicia, onde consegue máis medallas nos campionatos de España, é sempre nas categorías femininas.”

Aínda así, a situación das mulleres neste deporte, que tan grandes nomes deu na nosa bisbarra, é dura, malia aos esperanzadores avances dos últimos anos. “En Galicia temos un total de 600 mulleres federadas por 6800 de homes. Actualmente as licenzas femeninas representan un 8% do total, mentres que no ano 2016 só representaban un 5% do total. O crecemento é lento pero continuo, e estou seguro que en pouco tempo chegaremos ao 10%”, dinos Jacobo.

Sobre os principais obstáculos para o avance das mulleres e nenas no ciclismo, Jacobo apunta á falta de patrocinios e “á dificultade que teñen os organizadores de probas ciclistas para organizar probas exclusivamente de ciclismo feminino. Os custos e as obrigas cada vez son máis altos, e conseguir financiamento non é fácil, porque ao non haber un número grande de rapazas competindo, pouca xente apoia.”

Pero difícil non é imposible, por iso dende a Federación traballan “para crear un calendario específico para mulleres, organizamos xornadas de tecnificación específicas para elas, ou charlas formativas centradas nas particularidades do ciclismo feminino (adestramento, nutrición, menstruación...)”.

Jacobo quere destacar, especialmente, o potencial do ciclismo feminino para Galicia “xa que das 59 medallas en campionatos de España que conseguimos no 2023, 20 foron conseguidas por mulleres (un 34%). Nos últimos anos estase a traballar ben coa base, e comezamos a ver moitas medallistas en categorías inferiores coma as porriñesas Laura Mira e Aroa Otero, a pontareana Uxía Soto, a rosaleira Arantxa Gómez, a betanceira María Filgueiras, a compostelá Alejandra Neira ou a marinense Lorena Patiño. Estas últimas dúas ciclistas teñen moitísimo potencial, e poden darnos grandes alegrías nos vindeiros anos”.

Por sorte e traballando dende a base, dinos Jacobo, “na actualidade a taxa de abandono e similar en homes e mulleres. O ciclismo sempre foi un deporte con unha taxa de abandono grande pola gran cantidade de horas e o sacrificio que hai que ter para ser ciclista. O momento crítico é cando cumplen 18 anos, xa que pasan a competir coas maiores. Ademais xuntase o comezo dos estudos superiores, comezo de actividade laboral...”

Fútbol

No deporte rei existe en Ponteareas un reduto de resistencia. O Sporting Club San Mateo é, dende sempre, un club totalmente feminino. “Hai agora mesmo 90 xogadoras en 5 equipos, 7 adestradores e 10 directivos, ademais de pais e nais que colaboran” di Juan Castro, presidente do Club. Levan en activo máis de 30 anos, e non tiveron nunca equipos masculinos. Deron un paso moi importante pola igualdade no deporte, antes de que o fixera ninguén. “Hai anos, o fútbol feminino era moi complicado. Cando eu cheguei fomos o único equipo da zona capaz de sair adiante”. Estas semanas celebran que pronto terán un campo de céspede artificial. Juan pide ás institucións “que traballen o máximo posible polo deporte feminino”, e celebra que as nenas teñan hoxe máis referentes: “Cando estivo a selección española xogando aquí fomos todo o equipo a velas. Movémonos para que non lle faltara a ninguén a entrada, para que as nenas puideran ver ás súas ídolas profesionais. Moitas das pequenas, con traballo, quen sabe onde poden estar o día de mañá. Aquí empezou moita xente que hoxe en día xogan ao fútbol nunha categoría nacional”.

O seu equipo senior está na segunda división de Galicia, e agora que contarán con instalacións de calidade, teñen o proxecto de comezar a traballar con nenas máis pequenas, dándolle entrada no equipo a nenas de todas as idades que queiran iniciarse no fútbol.