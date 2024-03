“Baiona Lila 8M” tingue de morado as escolas da vila

Con motivo do Día Internacional da Muller, que se conmemora cada 8 de marzo, o Concello de Baiona, a través da Concellería de Igualdade, presentou a programación “Baiona Lila 8M”, que trae consigo un mes de marzo adicado a actividades para sensibilizar e educar en igualdade.

A programación deu inicio onte coa presentación da campaña “8M, a Igualdade é a razón” no CPI de Cova Terreña.

Hoxe, ás 20.00 horas, o multiusos de Sabarís acollerá un contacontos para persoas adultas a partir dos 20 anos, ofrecido por Paula Carballeira e titulado “Mulleres que viven soas”.

Mañá domingo, ás 12.30 horas haberá unha actividade orientada ao público familiar para nenos e nenas a partir dos 5 anos de idade. Nesta ocasión será Raquel Queizás a encargada do contacontos “Na túa man”, contos pola igualdade.

O luns, 11 de marzo, Bea Campos levará “Os contos de Violeta” ás 11.00 horas á Galescola de Baiona, e ás 13.00 horas ao EEI O Areal de Sabarís.

“Maxia, a igualdade non ten truco” é a proposta escollida para levar aos centros educativos de Baiona co obxectivo de sensibilizar e educar en igualdade: o mércores 13 de marzo ás 10.00 horas e ás 12.30 horas no CEP de Sabarís, e no CEIP de Belesar. O venres 15 ás 08.50 horas e ás 10.00 horas será a quenda do CPI de Cova Terreña. Ás 12.50 a actividade terá lugar no CEIP de Fontes-Baíña.

A exposición da campaña 8M “A igualdade é a razón” tamén circulará polos centros educativos de Baiona: do 11 ao 15 de marzo no CEIP de Fontes.Baíña; do 18 ao 23 de marzo no CEP de Sabarís; do 2 ao 5 de abril ao CEIP de Belesar e do 8 ao 12 de abril ao CPI de Cova Terreña.

Parroquias

“Baiona Lila 8M” tamén irá ás parroquias de Baiona con obradoiros “Construíndo igualdade”.

Esta actividade dirixida a nenos e nenas de 10 a 12 anos terá lugar no centro cultural de Baíña o vindeiro sábado 16 de marzo ás 17.00 horas, e o domingo 17 ás 12.30 horas, no centro cultural de Belesar, para público de 7 a 9 anos.

A seguinte fin de semana, o sábado 23 de marzo, será ás 17.00 horas no centro cultural de Baredo, para nenos e nenas de 5 e 6 anos.

Para participar nestes obradoiros é necesario inscribirse chamando ao número de teléfono 986 35 75 52.

“Baiona Lila 8M, a igualdade é a razón” pecharase cunha actividade en Chan da Lagoa: “Orientaventura pola igualdade”, o domingo 24 de marzo, ás 11.00 horas.