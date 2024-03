“Abrindo portas” a lectura en Gondomar

Hai que di que á xente nova non lle gusta ler. En Gondomar hai xente que defende que isto é un auténtico mito, e que o que acontece é que moitos mozos e mozas non atoparon ese libro que os apaixona e transforma a lectura nun pracer para toda a vida.

Por isto decidiron dar inicio, por cuarto ano, a unha edición máis da campaña de fomento da lectura entre a mocidade “Abrindo portas”.

Todo comeza na OMIX de Gondomar, que no ano 2021 crea o programa “Abrindo Portas”, un programa de fomento a lectura a través das redes sociais, no que presentan todos os meses un bloque de títulos de libros arredor de diferentes temáticas que poden ser do interese da mocidade.

Este ano decidiron abrir a porta ao gusto pola lectura con historias sobre temas que son actuais entre a mocidade e que representan problemáticas ás que a mocidade ten que enfrontarse: sexting, mulleres protagonistas, inmigración, ciberbullying, relacións tóxicas, novela negra, saúde mental…

No ano 2023 presentaron un total de 35 títulos e 328 mozos e mozas reaccionaron ás súas propostas.

Propostas 2024

As propostas do ano 2024 comezan este mes de marzo, da man de dous equipos de profesionais dos libros, como son as librarías Libraida e El rincón de Nubia, que levaran a cabo a escolma de títulos.

O ano comezará coas seguintes temáticas: sexting, sextorsión e pornovinganza.