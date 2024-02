Uxía R. M. presenta por vez primeira a súa obra artística

A Sala Municipal de Exposicións do Concello de Tui, no Edificio “Francisco Sánchez”, acolle unha nova exposición. Trátase de “Natural artificial”, da tudense Uxía R.M. Esta é a primeira vez que esta artista presenta a súa obra nunha mostra. Na exposición reúne unha selección de obras realizadas dende que comezou a carreira de Belas Artes ata a actualidade e presenta os seus traballos en disciplinas artísticas, principalmente pinturas acrílicas ao óleo pero tamén fotografía e debuxo.

Esta artista de 25 anos, orixinaria da parroquia tudense de Randufe, comenta que “o nome da exposición vén dado por unha das obras máis relevantes da exposición, un conxunto de 10 pinturas que formaron o TFG da artista”. Aínda que nun principio era o nome dunha obra concreta, decidiu resignificalo para toda a exposición en parte porque o TFG foi a culminación do seu paso pola universidade, “pero tamén porque como nos ensinou René Magritte na súa obra Ceci n’est pas une pipe (Esto non é unha pipa) unha pintura non é o que representa, así por moito que as obras representen elementos naturais a pintura é artificial”. Deste xeito, esta exposición pretende principalmente dúas cousas, “ser unha recompilación de obras, e mostrar e facer reflexionar sobre o natural e o artificial, sobre onde están os límites que separan estes conceptos”.

A exposición está aberta ao público xeral e pode visitarse ata o 16 de marzo.