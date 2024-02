O Val Miñor celebra unha fin de semana cultural contra a guerra

O auditorio municipal de Nigrán acolle esta fin de semana o evento cultural “Arte por Palestina”, que conta coa participación de máis de 40 artistas plásticos e a colaboración de perto doutros tantos artistas, músicos e poetas, mesturando artistas amadores e profesionais con artistas de recoñecido prestixio como R. Úbeda, J.M. Barreiro, Caino, M. Lence, X. Costa, P. del Palacio, Y. Herranz, J. Pastor, A. Cerviño ou E. Gómez-Dahlgren entre moitos e moitas outras.

A exposición, composta con obras donadas polos artistas participantes, estará aberta toda a fin de semana e estará amenizada por un evento musical cada día, cunha interesante mestura de músicas de diversos estilos e recitais poesía.

O acto inaugural de onte venres contou coa actuación da Orquestra de Cordas do Torreiro de Priegue, o dúo AcevedosDelgados de música de fusión e o rock dos Three Roosters, ademais do recitado de poemas.

No evento musical de hoxe sábado estará o dúo Vaghetti-Montero de microrrelato e guitarra, a lectura de Betheléem, e a actuación dos profesores de canto e piano, Pilar e Arabel Moráguez.

Mañá domingo, en sesión vermut, chegará o baile ao auditorio, cunha masterclass de zumba a cargo de zumber@s solidari@s.

As personas organizadoras deste evento fan un chamamento a toda a poboación solidaria a asistir, a gozar das distintas formas de arte que conseguiron reunir nesta especial fin de semana, e comprar a obra orixinal dos e das artistas que colaboran coa organización.

Os fondos recadados serán destinados a cubrir as necesidades das nais e crianzas de Gaza a través da UNRWA (Axencia de Nacións Unidas para os refuxiados de Palestina en Oriente Próximo).