“O Gran Camiño” unirá mañá Ponteareas e Tui

A proba ciclista O Gran Camiño chega mañá á provincia de Pontevedra, na súa etapa final, que comezará en Ponteareas ás 10:50 horas establecéndose a meta no Monte Aloia a partir das 14:45 horas.

O Gran Camiño é un dos eventos internacionais máis relevantes da provincia, do que están a participar 118 ciclistas dunha vintena de nacionalidades diferentes e dos grandes equipos do circuíto internacional: Visma, Ineos, Movistar, Cofidis, EF Education, Groupama e Arkea estarán presentes nunha proba na que se poderá desfrutar da presencia de ciclistas como Jonas Vingegaard, actual campión da edición de 2023 e do Tour de Francia.

O Gran Camiño comezou o xoves aos pés da Torre de Hércules na Coruña e, logo de máis de 500 quilómetros atravesando 45 municipios das catro provincias culminará mañá domoingo no cumio do Aloia, en Tui.

Na presentación na provincia, na que a vicepresidenta e responsable de deportes da Deputación de Pontevedra, Marta Fernández-Tapias estivo acompañada polo director da proba e xerente de EMESports, Ezequiel Mosquera, a alcaldesa de Ponteareas e deputada provincial Nava Castro e os ex ciclistas Álvaro Pino e Óscar Pereiro. Fernández-Tapias destacou que esta terceira edición “é unha clara proba de que esta é xa unha cita totalmente consolidada no calendario ciclista, e fala da boa saúde do deporte da bicicleta nesta provincia. Non hai ningunha dúbida de que Pontevedra é o berce do ciclismo”, sinalou na súa intervención antes de lembrar que “estes dous anos bastaron para que O Gran Camiño traspase fronteiras e continentes, pois o impacto e repercusión desta proba foi moi importante, e non hai deportista nin equipo que non queira participar nesta volta galega”.

Xornada inaugural na Coruña, aos pés da Torre de Hércules. / Iago López

Na provincia de Pontevedra, os ciclistas transitarán por estradas “que parecen pensadas para desfrutar en bicicleta, comezando pola contorna de Ponteareas para pasar por unha morea de lugares únicos deste territorio ata rematar en Tui, concretamente no Monte Aloia”, como explicou a responsable provincial de Deportes, que asegurou que “malia que todas as etapas son especiais, a que transcorre por terras pontevedresas será irrepetible, e suporá unha experiencia inolvidable e emocionante”.

O percorrido comezou o xoves con saída e chegada á Torre de Hércules. Onte o pelotón realizou en Lugo o “Camiño de Inverno” entre Taboada e Chantada. A etapa máis longa será a de hoxe en Ourense o “Camiño da Prata” de Xinzo de Limia a Ribadavia. E mañá será a quenda do “Camiño Portugués”, onde ademais de tocar Ponteareas e Tui pasará por outros 14 concellos da provincia, entre eles Redondela, Mos, Porriño e Gondomar.