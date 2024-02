Nova proxección de “cine nas aulas” en Tui

Un total de 235 estudantes de 4º da ESO dos institutos San Paio e Indalecio Pérez Tizón, do Colexio Maristas Santa María e do Seminario Menor San Paio asistiron no Teatro Municipal de Tui, no edificio Francisco Sánchez, a unha nova proxección de “O Cine nas aulas”.

Nesta segunda cita do programa deste curso traballan cunha película onde se fala sobre o fracaso e o éxito, as familias, os logros ou desexos aos que aspiramos, e as drogas. Asistiron así a unha película que presenta unha historia sinxela con personaxes complexos, reais, cribles e entrañables.

En “O cine nas aulas” abórdanse distintos temas a través do visionado da película e logo traballan na aula co material complementario elaborado polo Servizo de Prevención das Drogodependencias do Concello de Tui, dende o cal consideran que hai múltiples problemas na sociedade actual cuxo abordaxe debe realizarse mediante a posta en marcha de actividades preventivas, sendo a educación o elemento básico.