Nigrán preséntase en Brasil como modelo de mobilidade sustentable

O Concello de Nigrán amósase unha vez máis ao mundo como paradigma en políticas de transporte sustentable. O seu alcalde, Juan González, participou esta semana en Río de Janeiro (Brasil) na clausura do proxecto trienal “Acesso Cidades” en calidade de vicepresidente de Confocos (Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad de España) e de presidente do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. González foi o único alcalde español representado nestas xornadas técnicas

“É unha honra poder achegar neste foro mundial políticas de futuro que en Nigrán xa estamos aplicando, como poden ser as electroliñeiras gratuítas, o Nigranbus, parking-gapp...”, explica Juan González, quen inaugurou un ciclo de presentacións logo de participar na visita técnica ao Centro de Operaciones de Río (considerado o máis moderno de toda Sudamérica) e ao terminal intermodal de Gentileza.

A Fronte Nacional de Alcaldes (FNP), a Confederación de Fondos de Cooperación e Solidariedade (España) e a Associazione Nazionale Comuni Italiani (Italia) uníronse para levar a cabo o ‘Projeto AcessCidades: cidades máis accesibles e conectadas’, que pretende cualificar políticas de mobilidade urbana en Brasil baseadas no intercambio de experiencias entre cidades e a formación de municipios no uso de datos abertos para a planificación do transporte, con miras ao desenvolvemento sostible e á loita contra as desigualdades sociais.

O proxecto ‘Acesso Cidades’, levado a cabo ao longo destes 3 anos, permitiu ás diferentes delegacións debater sobre aspectos como a sustentabilidade financeira do transporte e sobre o sistema que se usa en cada país, os modelos de operadores, a xestión do transporte público máis aló das propias cidades, a regulación dos servizos de transporte individual a través de aplicacións, o fomento da mobilidade activa segura ou as facilidades para que os colectivos vulnerables teñan acceso a toda esta rede de servizos.

Plan de mobilidade sostible

Neste sentido, Nigrán expuxo as súas políticas ao respecto: electroliñeiras públicas e gratuítas (sendo o municipio de España con máis cargadores por habitante); bonificación de impostos aos vehículos 0 emisións, establecemento dunha liña circular intermunicipal Nigranbus; parkings e leiraparkings disuasorios gratuítos, plan de mobilidade vía-bici para fomentar o uso da bicicleta; instalación de paneis ‘metrominuto’ para fomentar os desprazamentos a pé... e en termos de mobilidade accesible, aspectos como a app ‘parking-gapp’ que permite ás persoas con discapacidade ver en tempo real as prazas libres de aparcamento, sinal bluetooth para o que os semáforos emitan sinais acústicos ao achegarse persoas invidentes...