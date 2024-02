Música e poesía para conmemorar o Día de Rosalía no Rosal

Este domingo 25 de febreiro, o auditorio municipal do Rosal acollerá a gala do Día de Rosalía, un acto no que rosaleiros e rosaleiras poderán achegarse á figura e á obra da autora galega máis universal especialmente a través da palabra.

Como explica a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, esta gala “busca ser unha pequena homenaxe a unha muller que foi pioneira do pensamento feminista, innovadora e adiantada ao seu tempo, precursora da poesía moderna e a autora que devolveu ao galego o seu carácter de lingua culta”.

Durante a gala varias persoas procederán á lectura de poemas da propia Rosalía, e o público poderá desfrutar do concerto do cuarteto vogal Son de Corda, que combina nas súas actuacións música a capella con acompañamento instrumental. A gala está dirixida a público de todas as idades, e a entrada libre ata completar aforo.