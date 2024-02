A mocidade rende tributo a Rosalía de Castro

Alumnado dos institutos Pino Manso e Ribeira do Louro e dos colexios Santo Tomás e Hermanos Quiroga do Porriño renderon onte tributo a Rosalía de Castro, referente da literatura galega, no día que se cumprían 187 anos do seu nacemento.

No acto organizado polos equipos de Dinamización da Lingua Galega dos centros de secundaria, en colaboración coa Concellería de Normalización Lingüística o, cada centro destacou no seu manifesto a importancia desta autora e de conmemorar o 23 de febreiro. Para rematar, de maneira unánime, fixeron unha petición ao Concello do Porriño: que a Biblioteca Municipal leve o nome de Rosalía de Castro.

A festa continuou coas actuacións de Laura, o cantautor Antón Ke e os recitais poéticos; a presentación da campaña “Aquí tamén se fala galego” e finalizou desfrutando todos xuntos dun caldo quentiño de gloria.