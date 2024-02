A mocidade aprende sobre sexualidade e afectividade

Os educadores Lucía Pereda e Rubén Estévez están a traballar coa rapazada redondelá aspectos como a sexualidade e afectividade, así como os roles e estereotipos erróneos que se presentan na pornografía. Fano a través de obradoiros imparatidos nos institutos promovidos dende a Concellería de Igualdade.

As actividades comezaron xa no mes de novembro coas charlas interactivas para alumnado de ESO e Bacharelato das que participaron uns 850 estudantes. Destas xornadas técnicas extraéronse algúns datos “preocupates e moito peores do que agardábamos”, indica a edil de Igualdade, Iria Vilaboa. O 77% dos participantes considera que a pornografía “é unha industria como outra calquera, polo que o consideran un traballo máis e a explotación de mulleres como unha forma lícita de gañar cartos”. Por outra banda un 51% do alumnado considera que a pornografía é tan só “entretemento” e un 31% pensa que é “unha ferramenta adecuada para explorar a sexualidade tanto propia como da parella”.

Os datos fan necesario “seguir traballando co alumnado nas aulas desde unha perspectiva de xénero”, apunta Pereda, e por iso se puxeron en marcha os obradoiros que comezaron a pasada semana.

A metodoloxía empregada é activa e participativa valéndonos de actividades como debates grupais, choivas de ideas, traballos en grupo, exposición maxistral e recursos audiovisuais, musicais e literarios.

A edil remarca que o obxectivo destas charlas é “formar ao alumnado en educación afectivo-sexual, desmitificar a pornografía e reflexionar sobre as emocións vinculadas ao desexo e á sexualidade”.