Increméntanse as liñas de autobús Vigo-Baiona

Co obxectivo de reducir a mobilidade en vehículos particulares, co gasto económico que elo supón, problemas a hora de aparcar e acceder á vila e a afección tamén ao medio ambiente, unha boa opción para acudir á Festa da Arribada é facelo en autobús. Para elo Lugove, no seu compromiso de colaborar coas celebracións locais, reforza o seu servizo ofrecendo máis frecuencias da ruta que une Baiona con Vigo, dende onde logo os usuarios que non son veciños da cidade olívica, poden conectar mediante outras liñas de bus con localidades das comarcas lindeiras como A Louriña e o Baixo Miño.

O incremento deses traxectos serán efectivos ao longo de toda a fin de semana, durante a xornada do sábado 2 e o domingo 3 de marzo. Reforzaranse as rutas habituais, a excepción dos servizos nocturnos que se fan ás 00.30, 02.00 e 04.00 horas desde Baiona a Vigo, que farán unha ruta específica entre o porto de Baiona e o Hospital Povisa, realizando pardas intermedias para ir deixando viaxeiros.

Serán en total nove servizos máis de Baiona a Vigo e outros nove de Vigo a Baiona o sábado e o domingo increméntase en 13 expedicións a viaxe de Baiona a Vigo e en 11 a de Vigo a Baiona. Ámbolos dous dias, o primeiro autobús sairá desde Baiona ás 00.30 horas e o último ás 21.30 horas (o sábado) e ás 21.00 horas (o domingo) e dende Vigo a primeira liña será ás 09.00 e a última ás 22.00 horas. Dende a empresa indican que as frecuencias varían entre 30 e 60 minutos dependendo da franxa horaria. Para coñecer os detalles de cada unha das rutas, paradas e os horarios recomendan consultar a web www.lugove.gal onde atoparán toda a información actualizada.

En total, Lugove ten previstas 42 expedicións o sábado e outras tantas o domingo que unirán ámbalas dúas cidades. Nelas haberá unha capacidade de entre 1.400 e 1.500 pasaxeiros por sentido e día.

Indican ademais, que os usuarios que desexen utilizar estes servizos poderán empregar a tarxeta TMG ou calquera das outras que usan normalmente, obtendo o desconto habitual ao utilizar ese método de pago, ou adquirir directamente o billete no propio autobús.

Lugove é a rede metropolitana do Baixo Miño e sur de Vigo, cunha moderna e renovada flota formada por máis de 60 autobuses cun deseño accesible preparados para atender ás necesidades de persoas de mobilidade reducida. Un servizo de autobús que nos conecta con máis de 70 liñas e máis de 350 traxectos diarios. Dende Lugove animan a acudir á Festa da Arribada en bus, o xeito de movernos máis sostible e respectuoso co medio ambiente.