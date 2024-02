A evolución da obra artística de Castelao chega a Tomiño

Castelao grafista (facsímile)” exponse en Tomiño. O mercado municipal acolle ata o 17 de marzo esta mostra realizada en colaboración con Afundación que reúne unha ampla selección das múltiples facetas do rianxeiro.

Un proxecto de difusión internacional co que divulgar a obra e o pensamento dun dos creadores galegos máis singulares e que permite á veciñanza “coñecer e desfrutar dalgunhas das súas creacións e das súas inmensas achegas á historia máis recente de Galicia”, como sinalou a alcaldesa, Sandra González.

Caricaturista, debuxante, ilustrador, columnista, escritor, pintor, escenógrafo, ensaísta, historiador, etnógrafo, teórico, político... Alfonso Daniel Rodríguez Castelao foi un dos máis importantes intelectuais galegos, un verdadeiro humanista e un referente de loita, amor e traballo por Galicia.

A mostra reúne 19 facsímiles da Colección de Arte Afundación e 89 debuxos do álbum ‘Cousas da vida’ de Castelao, dos que 49 pertencen á Colección de Arte ABANCA, xunto con obras procedentes doutras institucións, galerías e particulares. Ademais, o público poderá desfrutar de tres retratos fotográficos, catro caricaturas e 17 debuxos e portadas de revistas, ler o texto orixinal do álbum Nós e contemplar dous manuscritos de Castelao, 18 portadas das primeiras edicións dos seus libros, tres páxinas interiores, 14 portadas de libros ilustradas por Castelao e tres debuxos.

O Concello de Tomiño colabora con este proxecto expositivo organizado por Afundación Obra Social ABANCA, a Fundación Gonzalo Torrente Ballester, a Real Academia Galega de Belas Artes e a Xunta de Galicia.

A mostra estará aberta ao público de martes a domingo de 09.00 a 14.00 e de 19.00 a 22.00 horas.

Doazón de alimentos

A exposición trae ademais aparellada a acción social denominada ‘CulturaxAlimentos’, unha iniciativa de recollida de alimentos non perecedoiros. Dende o Concello anímase a todas as persoas asistentes á exposición a colaborar con esta campaña achegando alimentos que logo serán repartidos no municipio a través do servizo de Benestar Social do Concello de Tomiño.