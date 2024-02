Os comerciantes e empresarios baioneses viaxan ao medievo

A Asociación de Comerciantes e empresarios de Baiona (Aceba) repite un ano máis a celebración da súa tradicional cea medieval.

Esta noite, no Parador de Baiona, terá lugar a vixésimo cuarta edición deste evento que coincide co 27 aniversario da asociación e que reúne cada ano aos comerciantes e empresarios da primeira vila europea en recibir a nova da chegada a América para viaxar xuntos no tempo e desfrutar dunha auténtica cea medieval, amenizada con actuacións e intervencións cómicas.

Asistirán a esta edición da cea un número estimado de 130 comensais, ataviados con vestimentas propias da época medieval, e degustarán un menú composto por caldiño de Pedro Madruga, asado de cabrito lechal con fritos de cabaza, empanada de raxo, froita do Monte Real e degustación de doces do medievo, todo acompañado con viño e auga das Pasasiñas.

Tampouco faltarán produtos típicos locais, como os ñoclos de Pinzón, as rosquillas Cristaleiro, a tarta de Sarmiento e o pan dos clérigos.

A cea deste ano estará amenizada por un DJ e presentada polo cómico, actor e improvisador Rafa Durán.

A parte espectacular correrá a cargo do nevense Pablo Méndez coa súa compañía de performance, Pablo Méndez Performances, que no 2021 conquistou ao público español no programa televisivo Got Talent, e que traballa crebando os límites con caracterizacións espectaculares, maquillaxe que crea seres inimaxinables, estruturas xigantes, luces, lume, música, danza e acrobacia.