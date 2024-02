“A cetrería volve, cos coidados das aves do século XXI”

Conversamos con Jesús Vázquez Almuíña, alcalde de Baiona, sobre a vixésimo oitava edición da Festa da Arribada, que se celebrará os próximos días 1, 2 e 3 de marzo para conmemorar a volta a Europa da Carabela Pinta trala chegada dos colonos a América, evento que tivo lugar no porto de Baiona.

-Que novidades vai haber este ano na festa da Arribada?

Creo que bastantes. Primeiro tratamos de facer fincapé na importancia do contido histórico, de que a Arribada é sobre todo unha festa histórica, que asociada a ela leva moitas outras actividades. Pero o primeiro é volver á esencia do que era a Arribada, e con iso dende o inicio, co cartel, que é un cartel que busca os elementos fundamentais, que son o burgo medieval, a carabela e o mar. Son os tres elementos fundamentais.

-Que outras cousas se inclúen nesta volta á esencia?

Recuperamos algún aspecto que se perdera nestes anos, como os ciclos de conferencias, para falar de Martín Alonso Pinzón, un elemento fundamental do descubrimento, e tamén de como eran a vila de Baiona e o seu porto no século XV; ese momento histórico.

Tamén recuperamos espazos que se deixaran de usar, coma o xardín da biblioteca ou o xardín da casa de navegación, dous espazos eu creo que moi interesantes, unidos a edificios senlleiros como son o museo e a biblioteca.

Tamén volve á cetrería, un elemento clásico de todas as festas medievais e que nos últimos catro anos tampouco se realizou. Entendemos que é algo, evidentemente cos coidados das aves do século XXI, pero cremos que debe estar presente.

-Como pensan traballar no impacto ecolóxico da festa?

Para nós é moi importante o aspecto da sostibilidade. Cremos que é importante que Baiona, que é un destino turístico sostible, dende o punto de vista medioambiental, económico e social, comece a selo tamén na Arribada. Que a festa sexa un símbolo de sostibilidade, en primeiro lugar ambiental, por iso imos ter diferentes accións para consolidalo nese aspecto.

-E hai algo que se manteña?

Queremos potenciar a seguridade, deixando constancia do noso rexeitamento á violencia machista, mantendo o posto lila para asesorar a todas as persoas que o precisen tanto a noite do venres como a noite do sábado, dende as 20:30 ata as 3:30. Pero a seguridade vai aumentar moito. Tamén as comunicacións por mar dende diferentes portos para chegar a Baiona doutro xeito, e tamén buscar a creación de espazos que permitan non utilizar o coche, por iso mantemos o Porto do Molle como aparcamento, e que dende alí poidan saír autobús e lanzadeira para facer chegar a Baiona á xente.

-Con respecto á seguridade van aumentar vostedes, por exemplo, a videovixilancia?

Si, neste sentido é moi importante a contribución da Xunta de Galicia, a Axencia Galega de Emerxencias que nos dota con videocámaras de vixilancia que nos van permitir facer un control exhaustivo, pero loxicamente iso unido ao que é á Policía Local de diferentes concellos, a Garda Civil de Tráfico, unida a Garda Civil do Posto Principal de Baiona-Nigrán, e mesmo tamén Protección Civil e o GES Val Miñor, que son os que complementan toda a protección, aumentando as horas de actuación destes colectivos.

Tamén é moi importante o acordo ao que chegamos con Lugove, que é a empresa de transportes de Vigo-Baiona para facer un reforzo de liñas en horas que non estaban presentes, de madrugada, para que ao rematar a festa a xente poida marchar aos seus lugares de orixe e evitar que se manteñan aquí coa festa acabada.

-Que afluencia de visitantes esperan este ano na festa?

A verdade é que é moi difícil de calcular, porque é unha festa á que moita xente da comarca vén, pero tamén veñen de fóra. Hai cartel de “non hai habitacións”. Xa días antes da Arribada ocúpanse todos os hoteis, non só en Baiona senón na contorna. Por iso é moi difícil calcular. E tamén inflúe moito o tempo, por exemplo. Cando fai moi mal tempo dificúltanse as chegadas, comezando polos barcos, que se a mar está embravecida non poden navegar, pero tamén porque ao ser case todo ao ar libre, limítase todo. Pero cremos que vai ser unha grande festa, xa saídos da pandemia, cos datos turísticos que temos destes dous últimos anos que xa están recuperando cifras anteriores, e cremos que vai ser unha festa con moitísima, moitísima xente.

-Facíalle esta pregunta en relación a súa campaña de colaboración con Correos para a difusión exterior da festa.

Para nós, en vez de facelo máis a nivel local, na nosa área, este ano decidimos publicitarnos mesmo fora de Galicia. E firmamos un convenio con Correos, que me parece moi interesante porque Correos está presente en grande parte do territorio español, dende oficinas principais de Madrid, de Castela, poden ter a información para saber o que é a festa da Arribada e elixir vir a coñecela.