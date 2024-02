Carlos Casares segue vivo en Nigrán

O Concello de Nigrán e a Fundación Carlos Casares colaboran un ano máis para homenaxear, potenciar e dar a coñecer a figura e a obra de Casares entre a mocidade de Nigrán a través dun concurso literario.

Froito desta unión é a convocatoria novamente da gala “Carlos Casares: no camiño das artes”, que consta do certame de relato curto “As laranxas que medraban en Nigrán”, en referencia ao seu libro “As laranxas máis laranxas de todas as laranxas”.

A finalidade é estender o legado do escritor ás novas xeracións nun concello que namorou a Casares e a Kristina Berg, a súa muller, e onde construíron o seu fogar. “Carlos Casares está ligado para sempre a Nigrán e queremos que a nosa mocidade así o sinta, por iso nos parece moi acertado promover a lectura da súa obra e animar a que escriban as súas propias historias partindo das del. É seguramente o noso veciño máis ilustre e querido”, sinala Juan González, alcalde de Nigrán.

A Fundación resalta “a importancia deste concurso dirixido aos escolares de Nigrán, onde nenos e nenas son protagonistas, para que no futuro, cando sexan adultos e maiores, manteñan no corazón un recordo entrañable do escritor ourensán que veu coa súa familia para Nigrán, e un día escribiu: Nigrán, o lugar onde me gusta vivir.”

O concurso está dirixido a alumnado de Primaria matriculado nalgún dos colexios de Nigrán e CEE Juan María de Parada e CEE de Panxón. A historia debe xirar en torno a froitas animadas como protagonistas e o prazo de presentación de obras finaliza o 30 de marzo. As bases ao completo están penduradas en www.nigran.es