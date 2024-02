Balonmán e solidariedade van xuntos na Cañiza

O director do Club Balonmán Cañiza, Ismael Lago, fixo entrega nas dependencias dos servizos sociais comunitarios do Concello, dos alimentos doados por toda a familia do balonmán cañicense con destino ao Almacén Solidario.

A entrega dos alimentos tivo lugar nun acto no que o alcalde da Cañiza, Luis Piña agradeceu unha vez máis ao Club pola súa determinación en continuar organizando esta campaña solidaria de recollida de alimentos, e aos siareiros e siareiras do balonmán pola súa implicación e contribución.

A iniciativa comezou o pasado mes de decembro, cando o club realizou unha recollida de alimentos non perecedoiros e produtos de hixiene na que participaron os e as xogadoras do club, familias, socios, adestradores, e todo o cadro directivo, co obxectivo de recoller produtos para abastecer o Almacen Solidario de Alimentos do Concello da Cañiza.