Este 2024 fanse 531 anos dende que Martín Alonso Pinzón voltou de América na Carabela Pinta, chegando ao porto de Baiona coa nova do descubrimento do “novo mundo”. Como xa é tradición, dende hai 28 anos o Concello de Baiona celebra o evento coa Festa da Arribada, declarada de Interese Turístico Internacional. Será a vindeira fin de semana, do venres 1 ao domingo 3 de marzo. Tres xornadas cunha morea de actividades para toda a familia, música, obradoiros, exposicións, mercado, animación de rúa, espectáculos, gastronomía e, como novidade neste 2024, o retorno á festa das actividades e espectáculos con animais nunha edición que pretende devolver a celebración ao seu espíritu máis tradicional.

Baiona viaxa no tempo na súa Arribada máis tradicional / D.P.

Os canóns da fortaleza marcarán coma cada ano o inicio da festa na que a veciñanza e visitantes retrocederán a 1493. Para que a viaxe no tempo aconteza, as rúas, prazas e os diferentes escenarios vestiranse de gala para a ocasión, con gremios amosando os seus oficios tradicionais, campamentos de cabaleiros, atraccións infantís medievais, contenda de esgrima histórica e mostra de armas e armaduras, xustas, tiro de lanzas, derruba de estafermo e moitas outras actividades que transportarán ás persoas asistentes a hai cincocentos anos.

Este 2024, como novidade, a Arribada terá unha previa, con dúas conferencias sobre a orixe da festa os días 28 e 29 de febreiro, ás 20.00 horas na Casa da Navegación.

Obradoiros e gremios

Na Praza do Concello, na Praza das Teresinas e na Alameda Rúa Carabela A Pinta instalaranse os talleres de artesáns: cesteiros, oleiros, telleiros, zoqueiros, carpinteiros, fiandeiras e músicos; e alí tamén estarán os gremios de canteiros e redeiras, traballando a pedra e tecendo.

Por outra banda, asentaranse na vila os postos de artesanía chegados de todos os recunchos do reino.

Gastronomía

Por segundo ano, o Concello de Baiona decidíu instalar unha zona gastronómica no Real Mercado Medieval. Así, o Paseo da Ribeira, na entrada ao Parador, acollerá unha carpa na cal se poderán degustar produtos que chegan á Arribada, como son as viandas mariñeiras da Arribada, de La Taberna de Ultramar; os panizos indios, de Yajoma Obrador, e café e chocolate das Indias Orientais, de Siboney.

A esta oferta culinaria hai que engadirlle as paradas dos pobos irmáns de Baiona nos que ofrecerán os seus produtos típicos como os fresóns de Palos de la Frontera, os piononos de Santa Fe de la Cega de Granada, sal e artesanía de Vila do Bispo (Portugal), café e azucre de cana de Rafael Freire (Cuba), información turística de Pornic (Francia) e, como autóctonos, os ñoclos de Pinzón, de Rosita Cristaleiro, e as tortas de Sarmiento e o pan dos Clárigos, de Tupana Obrador.

A Praza de Santa Liberata converterase na Praza do Bo Almorzo o venres e o sábado de 10.00 a 00.00, e o domingo de 10.00 a 22.00 hoas, para poder desfrutar da hostalería local nun clima cálido e amigable.

Infantil

O parque da Palma será outro dos principais escenarios da Festa da Arribada pensado sobre todo nos máis pequenos da casa. Haberá unha zona de parque de aventuras e atraccións medievais, un campamento de adestramento de cabaleiros, talleres infantís, mesas de quebracabezas, xogos tradicionais de madeira e un photocall medieval, entre outras actividades.

Exhibicións e mostras

Tamén no Parque da Palma poderán verse a contenda de esgrima histórica e a mostra de armas e armaduras a cargo da Sala Viguesa de Esgrima Antiga, a demostración de puntería do club Meigarco de tiro con arco ou a mostra de aves de cetrería, a cargo de Águilas de Valporquero, que se recupera este ano.

Na casa do Concello estará dispoñible para visita a mostra etnográfica “O gremio de atadores e cordeleiros” e na Biblioteca as mostras etnográficas “seguindo o fío e “oficios antigos”, así como unha recreación da antiga vila de Baiona, en forma de maqueta.

Na capitanía marítima poderá verse a mostra realizada polo grupo de mulleres de calceta de Baiona, “As labores de Calceta”, e na Casa da Navegación de Baiona, poderán visitar a súa colección de modo gratuíto aquelas persoas que acudan ataviadas con roupa da época.No Paseo Alfonso IX, estará dispoñible para visita o Museo Réplica Carabela “A Pinta”.

Animación

As rúas da vila de Baiona estarán inzadas, os días de festa, de pasarrúas e espectáculos de animación, entre os que destacan “músicas medievais”, a cargo do grupo Upsala, “A lenda”, con bruxas, faunos, ninfa e minotauro, ou “un mundo de fantasía”, a cargo de Circocido. Tamén haberá batucada e danzas medievais e mesmo espectáculos de lume e pirotecnia a cargo de Circocido e Hípica Celta.

Estes espectáculos de rúa poderán desfrutarse a diferentes horas, entre o venres e o sábado, polos diferentes espazos da vila nos que se desenvolve a festa.