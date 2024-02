A asociación ASCULCA abre as portas ao relevo xeracional

“Levar o nome dunha vila e estar nos momentos festivos máis importantes das persoas é emocionante, non podería describir a carga de enerxía que che da cada vez que comezamos a tocar arroupados polo público”, así o resume Mario Domínguez Durán. El é o presidente dende hai moitos anos de ASCULCA (Asociación Cultural Cañiza), asociación que pertence á mesa sectorial de colectivos culturais do GDR Condado Paradanta (Grupo de Desenvolvemento Rural).

Estar baixo o paraügas colaborativo do GDR supuxo para ASCULCA un apoio vital e un empurrón para poder ofrecer formación musical de gaita e acordeón. “Naquel momento o respaldo do GDR a través dos fondos LEADER permitíunos mercar instrumentos, un pequeno equipo de son con altavoces e amplificadores e financiar unha parte das clases para que o custo para o alumnado non sexa tan caro.” O seu obxectivo é a conservación do patrimonio tradicional musical e, como non, compartir e pasalo ben.

Hoxe ASCULCA abre as portas ao relevo xeracional e convida á mocidade e ás familias de toda a comarca a asociarse, a divertirse aprendendo a tocar instrumentos tradicionais. “Cando eu era neno había unha pandeireta nas casas e todos nos atrevíamos, agora sigue a ser unha boa oportunidade para facer unha actividade en familia asistindo ás clases que impartimos mércores e sábados de tarde. Polo menos deixarlles unha base aos nosos fillos e fillas. E para a mocidade é un bo punto de encontro nun ambiente san no que encher os pulmóns de enerxía e ledicia”.

Asociarse é gratuito e só hai que ter ganas de aprender asistindo a algunhas das clases de pandeireta, percursión, gaita ou acordeón na Casa da Cultura da Cañiza. “Ter clases destes instrumentos da man de mestres como Roberto Porto ou Manuel Olegario é un luxo e máis cando non tes nin que saír da túa vila”. Pertencen a PONTEGAL e as actuacións xunto coa axuda do Concello da Cañiza permítenlle sufragar boa parte dos gastos das clases que se imparten.

A través do enderezo electrónico info@caniza.org poderemos solicitar a entrada nesta asociación e comezar a ser parte activa na transmisión do legado do folclore popular.